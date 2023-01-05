Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tavşanlı-İnegöl karayolu üzerinde B.C. ve Ü.Y. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 42 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 56 adet sentetik hap, 4 adet ekstazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.