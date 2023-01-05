Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kütahya'da jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tavşanlı-İnegöl karayolu üzerinde B.C. ve Ü.Y. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 42 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 56 adet sentetik hap, 4 adet ekstazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.