Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiler elde ettikleri M. Y. isimli şahsa yönelik olarak çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin uyuşturucu madde sattığı tespit edilen toplam kullanıcı 4 şahsa işlem yapılırken, suç unsuru olarak 1 adet tabanca ve 10,87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri M. Y. isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheli M.Y ve A. B. ile I. M. A'nın bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 52,3 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 3,05 gr esrar,1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 3 adet payp ele geçirildi. Şüpheli M. Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise, 5,84 gram esrar,18 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan I. M. A. savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, M. Y. ile A. B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.