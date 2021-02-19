İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri içerisinde İ.A ve E.K. isimli zanlıların bulunduğu aracı Kütahya-Eskişehir yolu girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler tarafından araçta ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yaptığı aramada, 457,52 gram skunk maddesi, 72,25 gram eroin, 18,07 gram metamfetamin,1 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.