İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kütahya’da il girişinde durdurulan içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da il girişinde durdurulan içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği şeklinde bilgiler elde edildi. Plakası belirlenen ve içerisinde S. Ş, K. T ve M. A isimli şüphelilerin bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 25.24 gram metamfetamin, 1.09 gram bonzai maddesi ve 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.