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Kütahya'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından esrar ve sentetik uyuşturucu getirerek sattıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı.


Akkent, İstiklal, Meydan ve Mehmet Akif Ersoy mahallerindeki bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda B.A., A.A., M.A.T., M.A., E.E., K.Y. ve G.Y. gözaltına alındı.


Operasyonda satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A., A.A., M.A.T., M.A. ve E.E., nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu ticaretine aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı, K.Y. ve G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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