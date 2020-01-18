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Kütahya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Osmangazi Mahalesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, K.K. isimli kişinin sattığı iddia edilen şahısların üzerlerinde 30 gram esrar ve 5 gram da metefetan ele geçirdi.


Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sek edilen K.K., tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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