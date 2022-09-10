Kütahya'da uyuşturucudan 1 günde yapılan 6 ayrı çalışmada 8 şahsa işlem yapıldı

Konuyla ilgili Valiliktan yapılan açılamada,” Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ve Asayiş Şube Müdürlüğümüz tarafından son 24 saat içerisinde yapılan 6 ayrı çalışmada 8 şahsa işlem yapılmış, bu şahıslardan 59,15 gram metamfetamin maddesi, 14,29 gram bonzai maddesi, 1 adet payp, 1 adet bong, 1 adet ruhsatsız tabanca, alüminyum folyo ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 100 TL para ele geçirilmiştir. 3 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp mevcutlu olarak adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alınmış olup, 5 şahıs işlemler akabinde serbest bırakılmıştır” ifadelerine yer verildi.