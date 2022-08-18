Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele için ”Narko Mobil WhatsApp” ihbar hattı

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ”Kütahya İl Emniyet Müdürlüğümüzce Narkotik Suçlarla Mücadelemizde siz duyarlı vatandaşlarımızın desteğini almak, bizlere ulaşmanızı kolaylaştırmak ve daha seri bir şekilde suç ve suçluya ulaşabilmek amacıyla faaliyete geçirilen 0 552 155 43 43 numaralı “Narko Mobil WhatsApp” ihbar hattımıza tanık olduğunuz uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi durumlarda anında sesli, görüntülü veya yazılı ihbarlarda bulunabilir, konum, fotoğraf ve video gönderebilirsiniz. İhbar hattımıza gelen tüm ihbarlar değerlendirilecek ve kimliğiniz kesinlikle gizli tutulacaktır. Ayrıca verdiğiniz bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.