İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Kütahya’da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen Ş.

Kütahya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen Ş. S. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19,17 gram kokain maddesi, 6,40 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ş. S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.