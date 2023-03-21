Kütahya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen Ş. S. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19,17 gram kokain maddesi, 6,40 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş. S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.