Kütahya'da üzerine ağaç dalı düşen adam yaralandı

Kütahya'da üzerine ağaç parçası düşen şahıs ağır şekilde yaralandı. Olay, Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 67 yaşındaki A.T., yolda yürürken üzerine budaması yapılan ağaçtan üzerine dal parçası düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.T., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kafa ve omuzundan yalanan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı.