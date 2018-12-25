Kütahya'da vahşet

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde yavru bir köpek 4 ayağı kesilmiş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesinde parkta oynayan çocuklar, 4 ayağı kesilmiş ölü yavru köpeği görünce durumu N.A. isimli eczacıya bildirdi. Eczacı N.A. da jandarmaya haber verdi.

Yavru köpeği her gün kendisinin beslediğini ve bu vahşete çok üzüldüğünü belirten N.A., ''Umarım bu vahşeti yapan veya yapanlar bir an önce bulunur. Yavru köpeğimizin dört ayağı da bilinçlice kesilmiş. Umarım bu vahşeti yapanlar en ağır şekilde cezalandırılır" diye konuştu.

Olay, hayvanseverlerin de tepkisine neden oldu. Bölgeyi gören hiçbir güvenlik kamerasının olmamasının, olayın aydınlatılmasını güçleştirdiği belirtildi.

Jandarmanın geniş çaplı araştırmasının devam ettiği öğrenildi.