İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da vaka sayıları düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son korona virüs vaka haritasına göre Kütahya’da 435,24 olan haftalık vaka oranı 397,44’e geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son korona virüs vaka haritasına göre Kütahya'da 435,24 olan haftalık vaka oranı 397,44'e geriledi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük oldu. Haftalık vakada zirve Zonguldak'ın olmakla beraber vaka oranı 551,76 olarak görüldü. Haftalardır yükselişi süren vaka oranlarında azda olsa azalma görüldüğü Kütahya'da 2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 397,44 olarak açıklandı. Kütahya bu sonuç ile ege bölgesinde yüksek vaka oranına sahip il olmayı sürdürürken vatandaşlar ise maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek aşının önemine dikkat çektiler.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.