İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da valize zulalanmış halde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından durdurulan araçta bulunan valizin altına zulalanmış vaziyette 10 parça halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da polis tarafından durdurulan araçta bulunan valizin altına zulalanmış vaziyette 10 parça halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen M. H. İsimli şüphelinin içerisinde bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Şahsın valizinde yapılan kontrollerde, valizin altına zulalanmış vaziyette 10 parça halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi


Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacak.

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