Kütahya'da vatandaşlara orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürü

Bayram tatili öncesi yola çıkan vatandaşlara orman yangınlarına karşı bilgilendirme broşürleri Kütahya - Afyon Karayolu ve Kütahya - Eskişehir Karayolundaki uygulama noktalarında Ormanı İşletme Şefleri Aslıhan Yıldırım, Murat Yıldırım ve Orman Muhafaza Memurları tarafından dağıtıldı.

Orman yangınlarıyla ilgili alınması gereken önlemlere dikkat çekmek ve geleceğimiz için ormanların ne denli önemli olduğunun vurgulandığı broşürler vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, paha biçilmez Türkiye'nin akciğerleri olan ormanların, vatandaşların duyarlılığı ile korunabileceğini belirterek, bu konuda onların dikkatlerini çekmek, davranışlarını yönlendirmek ve ormanları korumak adına bilgilendirme yaptıklarını dile getirdiler.