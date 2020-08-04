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Kütahya'da vazo-dolunay buluşması göz kamaştırdı

Kütahya’nın simgesi Çinili vazo ile dolunayın birleştiği manzara göz kamaştırdı.

Kütahya'nın simgesi Çinili vazo ile dolunayın birleştiği manzara göz kamaştırdı.


Zafer Meydanı'na gezmek için gelen vatandaşlar, Çinili Vazo ile dolunayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı. Vazo ile dolunayın aynı karede buluşması kartpostallık görüntü oluşturdu.



Çinili vazo hakkında


"Kütahya'da Zafer Meydanı'na 1970'li yıllarda monte edilen ve kentin simgesi haline gelen ''Çinili Vazo'' temizlenerek, fıskiyelerine su verilmeye başlandı.Çiniler ve alt kısmındaki havuzun sabunlu suyla yıkanmasının ardından etrafındaki yeşil alan da temizlenen vazonun fıskiyelerine su verildi."

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