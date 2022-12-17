Kütahya'da 'Vazodaki Peri' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kütahya Belediyesi tarafından çocuklara yönelik olarak düzenlenen 'Vazodaki Peri' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Kök değerlerinden saygı üzerine kurgulanmış ‘Vazodaki Peri' oyunu, tiyatro severlerle buluştu. Yönetmenliğini Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın, yardımcı yönetmenliğini Ceyda Balcı ve Hilal Odabaş'ın üstlendiği tiyatro oyununun dramaturgu Dr. Buket Dedeoğlu Orhun. Kök değerlerimizden biri olan saygının vurgulandığı, saygılı olmanın önemine dikkat çeken ‘Vazodaki Peri' oyunu minik tiyatro severlerin beğenisi topladı.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ‘Vazodaki Peri' adlı çocuk tiyatrosu, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi.

Tiyatro oyununda, Ahmet Çakmak, Ferhat Kayar, Meryem Çalım, Nihal Yayla, Onur Kazan, Orazdurdy Gurbanmyrdov ve Özge Akgül rol aldı.