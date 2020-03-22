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Kütahya'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Kütahya’da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali Ömer Toraman başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu.

Kütahya'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali Ömer Toraman başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturuldu.


Guruba 112'den ulaşılabildiği bildirilen Kütahya Valiliğinin duyurusunda; “Değerli Kütahyalılar! sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valimiz Ömer Toraman başkanlığında “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturulmuştur. Bu süreçte VSDG sokağa çıkması kısıtlanan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ile kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmayacaktır. Zorunlu temel ihtiyaçlarınız için Vefa Sosyal Destek Grubumuza 112'den 7/24 ulaşabilirsiniz. Kısıtlama ve kurallar sizi korumak içindir. Lütfen kurallara uyalım” denildi.

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