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Kütahya'da velilere, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi

Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon üyeleri tarafından öğrenci velilerine "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim verildi.

Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon üyeleri tarafından öğrenci velilerine "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim verildi.


Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Beylerbeyi Konferans Salonunda Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri Av. Arabulucu Esin Özak Sezengöz ve Av. Elif Sarı'nın anlatımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusunda velilerimize yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi” ifadelerine yer verildi.

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