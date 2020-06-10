Kütahya'da 'Veri Madenciliği' çalışmaları

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Veri Madenciliği' çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öğrencilerin 2018 yılı sonuçları ile 2019 yılı sonuçlarının il merkezi ve okul bazında karşılaştırmalarının yapıldığı "Okul Raporları Değerlendirme Toplantıları" il Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Demir, Şube Müdürü İsmail Güven ve ARGE personelleri Hüseyin Fatih Parlar, Mevlüt Duran ve Ertuğrul Önder' in katılımıyla Cumhuriyet Ortaokulu ve Linyit Ortaokulu özelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda başladı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili okullara geri bildirim verilen toplantıda Doç. Dr. Metin Demir, çalıştıkları okul ile ilgili yapılan analizler üzerinden öğretmenlerle görüştü.