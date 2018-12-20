Kütahya'da vişne üretimi yüzde 12 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'da vişne üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 12,0 azalarak 26 bin 856 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılı geçici verilerine göre, Kütahya'da vişne üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 12,0 azalarak 26 bin 856 ton olarak gerçekleştiğini, Kütahya'nın bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 14,8'ini karşıladığını, Kütahya'nın Türkiye'de en fazla vişne üretimi yapan 3., Ege Bölgesinde 2. il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol,” Kütahya'da 36 bin 971 dekarlık alanda yaklaşık 1,1 milyon meyve veren yaşta ve 293 bin de meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 1,4 milyon vişne ağacı mevcuttur. 2017 yılı geçici verilerine göre Kütahya'da vişne üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Şaphane 9 bin 547 ton, Simav 4 bin 998 ton, Pazarlar 4 bin 664 ton, Gediz 3 bin 756 ton ve Hisarcık bin 100 ton dur. En az vişne üretimin olduğu ilçe 14 ton ile Dumlupınar'dır. Kütahya'da, vişne üretiminde ağaç başına en fazla ortalama verim 35 kg ile Merkez ilçede, en az verim ise 5 kg ile Altıntaş ilçesindedir. 2017 yılı geçici verilerine göre vişne üretim miktarı en yüksek 5 il sırasıyla, Afyonkarahisar 42 bin 273 ton, Konya 30 bin 164 ton, Kütahya 26 bin 856 ton, Ankara 11 bin 756 ton ve Isparta 9 bin 336 ton 'dur. Vişne üretim miktarı en düşük 4 il ise sırasıyla Şırnak 2 ton, Kilis 5 ton, Hatay 6 ton, Şanlıurfa 8 ton olurken, Yalova 14 ton, Rize 14 ton ve Batman 14 ton illeri beşinci sıradadır. Ülkemizde 2017 yılında 79 ilde vişne üretimi mevcut olup Kars ve Siirt illerinde vişne üretimi bulunmamaktadır” dedi.(EFE)