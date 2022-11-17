Kütahya'da voleybol turnuvası

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve 7 Orman İşletme Müdürlüğü takımlarının katılımı ile düzenlenen voleybol turnuvası Yeni Kapalı Spor Salonunda başladı.

Orman Bölge Ehrami Spor, Altıntaş Ladin Orman Spor, Tavşanlı Çınar Orman Spor, Emet Ihlamur Orman Spor, Simav Eynal Orman Spor, Gediz Ardıç Orman Spor, Domaniç Meşe Orman Spor ve Kütahya Sedir Orman Spor takımları turnuva boyunca şampiyon olabilmek adına kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvanın sportmence ve dostluğun kazandığı bir organizasyon olmasını temenni eden Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Voleybol Turnuvası Komisyon Başkanlığını Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı'nın yaptığı, Tertip Komitesi Üyeliklerinde ise Erkan Gülmez, Adem Öztürk, Sinem Aşçı ve Mehmet Derin'in yer aldığı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Voleybol Turnuvası iki grup halinde oynanacak ve 4 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.

Düzenlenen turnuvanın renkli görüntülere ve birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.