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Kütahya'da vücudunun bir kısmını köpeklerin yediği ceset bulundu

Kütahya’da kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis tarafından aranan şüpheli, evinde vücudunun bir kısmı köpekler tarafından yenilmiş halde ölü bulundu.

Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis tarafından aranan şüpheli, evinde vücudunun bir kısmı köpekler tarafından yenilmiş halde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Maruf Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde 54 numaralı evden kötü kokular geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çürümüş ve bir kısmını da mahalledeki başıboş köpeklerin yediği belirlenen cesedin, kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle polis tarafından aranan 68 yaşındaki Mehmet Ey'e ait olduğu tespit edildi. Yaklaşık 5-6 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Ey'in 2018 yılında cezaevinden çıktığı ve polis tarafından başka bir suçtan daha arandığı belirtildi. Ey'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

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