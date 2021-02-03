İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da yaban domuzu av sürecini başlatıldı

Kütahya’da yaban domuzlarının tarıma verdiği zararı azaltmak amacıyla yaban domuzu av süreci başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'da yaban domuzlarının tarıma verdiği zararı azaltmak amacıyla yaban domuzu av süreci başlatıldığı bildirildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, ”Kütahya'mızda tarımının en büyük sorunlarından biri de şüphesiz yaban domuzlarının verdiği zarar olup, her gittiğimiz köyde mutlaka şikayet konusu olarak dile gelmektedir. Yaban domuzlarının tarıma verdiği zararı azaltmak ve çiftçi dostlarımıza bir nebze faydalı olabilmek için yaban domuzu av sürecini başlattık. Bizlere destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze, Avcılar Federasyonumuza, UMKE'ye, Jandarma Komutanlığımıza, Ziraat Odası Başkanlığımıza, Sabuncupınar muhtarımıza ve avcı dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.