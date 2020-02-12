Kütahya'da yaban hayvanlarının beslenme anları fotokapana takıldı

Kütahya'da yemlemelerin yapıldığı yerlere kurulan fotokapanlardan elde edilen görüntülerde bırakılan yemlerin kızıl geyik ve yaban tavşanı tarafından yenildiği görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü, 2020 yılı başlangıcından bu yana doğaya toplamda 10 bin 480 kilo yonca balyası, 7 bin 850 kilo buğday ve 750 kilogram pazar artığı bırakıldığını açıkladı. Yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirten yetkililer, ”Fotokapanlara takılan görüntüler Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmaların amacına ulaştığını göstermektedir” dediler.