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Kütahya'da yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları

Kütahya Belediyesi, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları sürdürüyor.


Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çoğalan çim ve yabani otların temizliği için çalışmalarına hızla devam ediyor.


Park ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjlerde çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliğiyle, çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesini sağlarken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuyor.


Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor.

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