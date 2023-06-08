Kütahya'da yağışlar mantara bereket, sofralara lezzet getirdi

Kütahya'da bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle mantar bereketi yaşanıyor.

Kütahya merkeze bağlı Sırören ve Kızılcaören köylerindeki ormanlık alanlarda yetişen kuzugöbeği, akça ve kızılca mantarları, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı.

Her yıl mayıs ve haziran aylarında ormanlık alanda yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan kızılca, kuzugöbeği ve akça mantarı lezzet ve protein açısından önemli bir besin olduğu belirtildi.

Mantar toplayanlardan Ferhat Tekin ve Ali Bayram Kahraman, bu sene aşırı yağışlardan dolayı mantar bolluğu yaşandığını söylediler.

Özellikle akça ve kuzugöbeği mantarının çok değerli olduğunu vurgulayan Ferhat Tekin, "Kütahya ormanlarında yetişen akça, kızılca ve kuzugöbeği mantarı lezzetiyle insanları kendisine çekiyor. Arkadaşlarla ormanlık alanda günde 1 kilometre yürüyerek bu mantar türünden yaklaşık 8-10 kilo falan toplayabiliyoruz. Havalar yağışlı geçiyor. Biz de fırsat buldukça hem piknik yapıyoruz hem de mantar topluyoruz. Beyaz mantarın protein açısından etten farkı yok. Bu sene de bolca mantar toplayıp tüketiyoruz" diye konuştu.