Kütahya'da yağmur duası

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi Kütahya'da da cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca cuma namazı sonrası şehirdeki tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Kütahya Ulu Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Sarı, hutbede, "Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir. Bizi yediren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun. Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım" dedi.

Toplu halde camilerde eller yağmur yağması için semaya açılarak dua edildi.