Kütahya'da yangın savaşçılarına iş başı eğitim

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine yönelik her türlü hazırlığın yapıldığını ve orman yangınlarına müdahale etme noktasında tüm tedbirlerin alındığını açıklayan Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, Orman Yangınlarıyla Mücadele (OYM) Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı, OYM Şube Mühendisi A. Başar Kavcin, Mak. İk. Şube Mühendisi Gökhan Sezgin, Elektronik Haberleşme ve Telsiz Atölye Şefliği Teknik Elemanları Özkan Türker ve Mustafa Ayarslan tarafından verilen işbaşı ve bilgi yenileme eğitimlerinin Domaniç, Emet, Gediz, Kütahya, Simav ve Tavşanlı İşletme Müdürlüklerinin katılımıyla 61 teknik eleman, 55 orman muhafaza memuru ve 244 yangında görevli işçi ve diğer personel olmak üzere toplam 360 personelin katılımı ile gerçekleştirildiğini ifade ettiler.

Orman yangınları genel bilgiler ve müdahale yöntemleri, kişisel koruyucu donanım malzemeleri ve kullanımı, yangın organizasyonu, haberleşme ve telsiz, arazöz ve pompa kullanımı, ileri sürüş teknikleri, temel iş güvenliği konularında verilen eğitimlerin yapılan uygulama ile devam ettiği belirtildi.

Daha sonra Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve diğer malzeme kontrolleri yapılarak, hortum serme tatbikatları gerçekleştirildi.