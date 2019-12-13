Kütahya'da yapımı planlanan MTAL için yer belirleme çalışması

Kütahya'da, "81 İlde 81 Kalıcı Eser Projesi" kapsamında inşa edilecek olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yer belirleme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve idarecileri ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Yöneticileri il merkezinde bulunan arsalarda inceleme yaptı.

Yetkililer, Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve TOBB-ETÜ arasında imzalanan 20 Aralık 2017 tarihli protokol ile hayata geçirilen "81 İlde 81 Kalıcı Eser Projesi" kapsamında Kütahya'da inşa edilecek olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili arsa belirleme çalışmalarının yapıldığını belirttiler.