İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da yaralı alaca sansar tedavi altına alındı

Kütahya’da yaralı halde bulunan ve koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansar tedavi altına alındı.

Kütahya'da yaralı halde bulunan ve koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansar tedavi altına alındı.



Kütahya Bahçe Dünyası sahipleri ayağından yaralı bir hayvanı fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ayağından yaralı halde buldukları alaca sansarı alarak tedavisinin yapılabilmesi için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Tedavisinin ardından koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansarın yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.