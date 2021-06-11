Kütahya'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Kütahya'da yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu civarında Karayollarında çalışan bir işçi tarafından yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisinin yapılması için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya geri salınacak.