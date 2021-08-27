İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da yaralı Mısır Akbabası tedavi altına alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı ’Mısır Akbabası’ tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı 'Mısır Akbabası' tedavi altına alındı.


Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazide çalışma yaptıkları esnada sol kanadından yaralanmış halde nesli tükenme tehlikesi altında olan Mısır Akbabası buldu. Yaralı Mısır Akbabası tedavisinin yapılabilmesi için Kütahya Doğa Koruma Milli Parklar Tavşanlı Şefliğine teslim edildi. Yaralı hayvanın Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.