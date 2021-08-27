Kütahya'da yaralı Mısır Akbabası tedavi altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı 'Mısır Akbabası' tedavi altına alındı.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazide çalışma yaptıkları esnada sol kanadından yaralanmış halde nesli tükenme tehlikesi altında olan Mısır Akbabası buldu. Yaralı Mısır Akbabası tedavisinin yapılabilmesi için Kütahya Doğa Koruma Milli Parklar Tavşanlı Şefliğine teslim edildi. Yaralı hayvanın Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.