Kütahya'da yaralı su tavuğu tedavi altına alındı

Yapılan açıklamada, ”Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yaralı su tavuğu (Gallinula chloropus) olduğu ihbarı üzerine harekete geçilmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarından yaralı su tavuğu teslim alınarak Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine tedavisinin yapılması için teslim edilmiştir. Yaralı su tavuğu tedavisinin yapılmasının ardından doğal ortamına salınacaktır” denildi.