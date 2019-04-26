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Kütahya'da yaralı su tavuğu tedavi altına alındı

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı su tavuğunun tedavisinin yapılması için Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildiği bildirildi.


Yapılan açıklamada, ”Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yaralı su tavuğu (Gallinula chloropus) olduğu ihbarı üzerine harekete geçilmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarından yaralı su tavuğu teslim alınarak Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine tedavisinin yapılması için teslim edilmiştir. Yaralı su tavuğu tedavisinin yapılmasının ardından doğal ortamına salınacaktır” denildi.

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