Kütahya'da yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'da İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı münasebetiyle yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı münasebetiyle ülke genelinde düzenlenen "Mehmet Akif'e Mektup" ve "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışmalarında Kütahya'da birinci olan öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.

"Mehmet Akif'e Mektup" yarışmasında birinci olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Miray Altuntaş ve "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışmasında birinci olan Altıntaş Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Münevver Doğru'ya, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Müdür Başyiğit, öğrencilere ayrıca kitap hediye etti.