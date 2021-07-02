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Kütahya'da yasaklı, tehlike arz eden köpek gezdiren şahsın köpeğine el konuldu

Kütahya’da sokakta yasaklı, tehlike arz eden köpek gezdiren A.

Kütahya'da sokakta yasaklı, tehlike arz eden köpek gezdiren A.E.B isimli şahsın köpeğine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce el konuldu.


Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüze gelen ihbara istinaden, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde tehlike arz eden yasaklı köpek gezdiren şahsın, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, köpeğine el konulmuş olup, Kütahya Belediyesi Geçici Sahipsiz Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli toplama ekibine teslim edilmiştir” denildi.

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