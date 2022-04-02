İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Kütahya’da kendini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı kadının 26 bin TL’sini ve 5 adet Cumhuriyet altınını dolandıran şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da kendini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı kadının 26 bin TL'sini ve 5 adet Cumhuriyet altınını dolandıran şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, K.G. isimli şüpheli, Okmeydanı Mahallesi'nde bir kadını dolandırtan sonra Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tarafından suçüstü yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen K.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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