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Kütahya'da YENEP Proje Durum Değerlendirme Toplantısı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı" (YENEP) kapsamında Kütahya’da başarılı bulunan ve sözleşme imzalayarak proje sürecine başlayan il merkezi dahil 8 ilçenin katılımı ile "Proje Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı" (YENEP) kapsamında Kütahya'da başarılı bulunan ve sözleşme imzalayarak proje sürecine başlayan il merkezi dahil 8 ilçenin katılımı ile "Proje Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven'in koordinesinde gerçekleştirildi. Toplantıya her ilçenin projeden sorumlu Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü katılırken, "Kütahya Kendin Yap Atölyeleri"nin projedeki kurulum aşamaları ile gelinen noktadaki genel durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İlçelerin proje süreci ile ilgili soruları il proje ekibi tarafından cevaplandırıldı.

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