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Kütahya'da YENEP Proje ortak ve iştirakçileri ile koordinasyon toplantısı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı" (YENEP) kapsamında Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü proje ortak ve iştirakçileri ile ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı" (YENEP) kapsamında Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü proje ortak ve iştirakçileri ile ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.


İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in başkanlığında, Maarif Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Şube Müdürü İsmail Güven yaptı. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Derya Berikten, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Harun Şener, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Proje Uzmanı Mustafa Çalı, İl Özel İdare Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun, Valilik Proje Uzmanı İsmail Volkan Yoluç, Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinasyon Yardımcısı Muhammet Yunus Şişman, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Proje ekibi üyeleri H. Fatih Parlar ve Ertuğrul Önder'in katıldığı toplantıda İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi üyesi Fatih Parlar, proje süreci ile ilgili sunum yaptı. Sunumdan sonra ortak ve iştirakçilerin önerileri dinlendi.

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