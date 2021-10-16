Kütahya'da “Yeni Nesiller Yeni Teknolojiler ile Yetişiyor” projesi

Kütahya'da Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülmekte olan "Yeni Nesiller Yeni Teknolojiler İle Yetişiyor" isimli projenin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Kapanış toplantısına, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, proje iştirakçisi olan Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Terziler Odası Başkanı Bekir Durmuş, okul proje yürütme ekibi ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda katılımcılara yürütülen proje ve proje kazanımları hakkında proje koordinatörü Zeki Doğan Erkul tarafından bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi'nin atölye alt yapılarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede alınan bilgisayar destekli makineler incelendi ve bu makinelerle üretimi gerçekleştirilen ürünlerin tanıtımı yapıldı.