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Kütahya'da yeni yılın ilk bebeği

Kütahya’da 2021 yılının ilk bebeği Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Karabağ çiftinin erkek bebeği oldu.

Kütahya'da 2021 yılının ilk bebeği Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Karabağ çiftinin erkek bebeği oldu.


Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 04.15'de bir erkek bebek dünyaya getiren Özlem Karabağ, yeni yılın ilk saatlerinde anne olmanın mutluluğunu yaşadı.


KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Sercan Şimşek ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, Karabağ ailesini ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldular.

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