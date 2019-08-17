Kütahya'da yeşil alan düzenleme çalışmaları

Şehrin daha iyi bir görünüm alması, vatandaşların temiz ve düzenli bir şekilde vakit geçirebilmesi için faaliyetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda Belediye Sosyal Tesislerinde toprak dolgu, ayraç ve park düzenleme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Ayrıca Park ve çocuk oyun alanları, bulvar ve caddelerdeki refüjlerde de çalışmalarına periyodik olarak devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği ile şehri daha estetik bir görünüme de kavuşturuyor. (EFE-)