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Kütahya'da YKS heycanı

Kütahya’da ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugünde devam etti.

Kütahya'da ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugünde devam etti. İkinci oturum olan Alan yeterlilik testinde sınava girdiler. Binlerce öğrencin girdiği sınavda adaylar kadar velilerde heyecanlıydı. Oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı bu kez hazırlıklı olan adaylar erken saatlerde sınav merkezlerine geldi.Kapılar saat 10.00'da kapatılacak uyarılarına rağmen bazı adaylar ise saniyelerle sınav merkezlerine girebildi. Adaylar kadar heyecanlı olan veliler ise dualar ettiler, Yasin-i Şerif okudular. Uzun emekler ve gayretler sonrası hayallerindeki üniversite için sınava giren öğrenciler için başarılar temennisinde bulunan veliler, çocuklarına güvendiklerini ifade ettiler.

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