İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da yoğun sis

Kütahya’da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.

Kütahya'da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.


Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, seyir halinde olan sürücüler ise ilerlemek için farlarını yaktı. Sabah işlerine araçları ile giden vatandaş bile zorlandı.


Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.


Zafer Meydanı'nda sis nedeniyle ayrı bir güzellik oluştu.

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