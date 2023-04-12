Kütahya'da yoklama kaçağı şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yoklama kaçağı olarak “aranıyor” kaydı bulunan şahsın üzerinde 1.20 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.T. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1.20 gram bonzai ele geçirildi Şahsın ayrıç yoklama kaçağı olarak “aranıyor” kaydı olduğu tespit edilerek gerekli idari işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.