Kütahya'da yoklama kaçağı şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince şüphe üzerine durdurulan yoklama kaçağı şahsın üzerinde 1.55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle Bekçilerince Balıklı Mahallesi Çemberciler caddesi üzerinde sarraflar polis noktası önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.U. (30) isimli şahıstan 1 adet payp ve 3 adet alüminyum folyo içerisine sarılı vaziyette 1.55 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan sorgusunda yoklama kaçağı olduğu anlaşılan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğe teslim edildi.