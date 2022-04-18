Kütahya'da yollar daha konforlu olacak

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazpınar Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde reglaj çalışması ile birlikte malzeme serim işlemi başlattı.

Şehrin farklı noktalarında başlatılan yol yapım, asfalt, onarım, bakım ve yeni yol açma çalışmalarıyla birlikte Kütahya'da konforlu ve rahat bir ulaşım ağı genişliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazpınar Mahallesi Mostar Caddesi ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hacer Anne Sokak ve İlker Parasız Caddesi'nde reglaj ve malzeme serim çalışmasını başlattı.

Her iki mahallede de yapılan çalışmalarla birlikte ulaşım standartları yükselirken, şehrin farklı noktalarında da benzer çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. Ekipler, yapılan çalışmanın ardından asfalt serim çalışmalarına başlayacak.