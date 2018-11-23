Kütahya'da Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında görevli okul yöneticilerine yönelik Kasım ayı faaliyetinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) projesi kapsamında, eğitim yönetimi alanında kendilerini geliştirmeleri ve sürekli güncellemelerini sağlamak amacıyla Anadolu İmam Hatip Liseleri Ve İmam Hatip Ortaokullarında görev okul yöneticilerine yönelik Kasım ayı faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, faaliyet kapsamında Kütahya Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak'ın da katılımıyla Şube Müdürü İbrahim Sak tarafından okul yöneticilerine; “Liderlik kuramları, yönetici rolleri ve yönetim tarzları, çağdaş liderlik uygulamaları, etkili yönetim ve vizyoner liderlik, yönetimde güç kaynakları, yönetim fonksiyonları, misyon, vizyon ve hedef belirleme, iyileştirme ve eğitim yöneticisinin millî, manevî ve evrensel sorumlulukları” konularında sunum yapıldığını ifade ettiler.(EFE)