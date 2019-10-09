İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kütahya’da yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, makinist Yakup Özkul idaresindeki DE 24274 sefer sayılı Tavşanlı-Kütahya seferini yapan yük treni, Kütahya Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer'in idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada ağır yaralanan Kadir Gencer ve kamyonetteki Furkan Gönültaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, makinist gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.