Kütahya'da yük treni minibüse çarptı: 1 yaralı

Kütahya'da yük treninin minibüse çarpması sonunu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Gaybiefendi Mahallesi Fettah Söğütdere Caddesi üzerindeki hemzenin geçitte meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüse hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada, münibüs sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.