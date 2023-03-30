Kütahya'da Yunus Timleri 2,5 yılda 200 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Kütahya'da yaklaşık 2,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan Yunus Timlerinin 200 ruhsatsız tabanca yakalaması yaptığı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ 26 Ekim 2020 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurularak göreve başlayan Yunus Timleri Kütahya merkezde yaptıkları genel asayiş kontrolleri çerçevesinde kuruluşundan bugüne 200 ruhsatsız tabanca yakalaması yaptı. Yunus Timleri, cana ve mala karşı işlenebilecek suçların önlenmesi için şehir merkezinde sabit yol uygulaması ve seyir halinde devriyeleri esnasında yaptıkları kontrollerde birçok suç unsuru eşya ve adli makamlarca aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede 30 Mart 2023 tarihinde Servi Mahallesinde icra edilen devriye görevinde, durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Yapılan bu yakalama ile yaklaşık 2,5 yıl önce Kütahya'da hizmet vermeye başlayan Yunus Timleri 200. ruhsatsız tabanca yakalamasını yaptı. İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı başarılı çalışmaları sebebiyle Yunus Timleri personelini tim merkezinde ziyaret ederek asayiş ve narkotik suçlarla mücadelede gösterilen gayretli çalışmalardan dolayı tim personellerini kutlayarak başarılı çalışmaların devamı temennisinde bulundu” ifadelerine yer verildi.